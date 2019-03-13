Иран тайно занимается поиском старых танкеров, чтобы использовать их для обхода санкций США.

Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Всего в стране насчитывается около 50 танкеров. Однако Иран вынужден использовать эти суда не только для транспортировки углеводородов, но и для хранения нефти, поскольку вместимость хранилищ на суше ограничена.

В поисках старых танкеров Тегеран в частности обращается во Вьетнам и Грецию. Ситуацию осложняют меры противодействия со стороны США, которые могут наложить санкции на любую компанию, выступающую посредником в продаже наливных судов в Иран.

Minval.az