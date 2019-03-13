Произошедшие в последнее время несколько встреч премьер-министра Армении и президента Азербайджана очень важны. Их значение не следует недооценивать.

Как передает Sputnik Армения, об этом на пресс-конференции в Ереване заявил глава МИД Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак. В Армении он проводит обсуждения, связанные с карабахским урегулированием.

«Я здесь для того, чтобы подтвердить приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта. Наше председательство в ОБСЕ направлено на защиту интересов людей. Мы хотим построить максимально безопасное будущее для людей, проживающих в этом регионе. Мы хотим, чтобы наше председательство способствовало решению конфликтных ситуаций в регионе», — отметил Лайчак.

Он сказал, что приветствует снижение эскалации в зоне конфликта. По словам министра, вызовов много, но есть все основания придать положительные импульсы процессу урегулирования.

«Думаю, что население нужно готовить к миру. В этом смысле убежден, что не следует недооценивать значение нескольких встреч премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Мы понимаем, что конфликт не урегулирован, но уверены, что пошаговый подход приведет к решению вопроса. Каждый позитивный процесс на переговорах будет закреплять стабильность на линии соприкосновения», — добавил Лайчак.

В свою очередь глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отметил, что в процессе урегулирования наметилась положительная динамика, Армения полностью доверяет формату сопредседателей МГ ОБСЕ.

Отвечая на вопрос о сроках встречи лидеров двух стран, министр призвал запастись терпением, ибо в этом направлении ведутся работы. Мнацаканян не считает, что на данном этапе будет правильно сказать что-либо дополнительно на этот счет.

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