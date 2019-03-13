Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Тегеран даст жесткий ответ, если ВМС Израиля будут пытаться блокировать иранскую торговлю нефтью, сообщает агентство IRNA.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытках обойти санкции с помощью контрабанды нефти морским путем и призвал мировое сообщество положить конец этой практике. Он заявил, что важную роль в противодействии иранской контрабанде будут играть военно-морские силы, но не уточнил, какой именно страны.

«Конечно, если у них (Израиля – ред.) есть такое намерение, это будет считаться нарушением международной безопасности и пиратством. У Ирана есть силы разобраться с этим вопросом, и, если придется, мы ответим жестко», — заявил Хатами в интервью агентству.

Он также добавил, что в случае любой возможной угрозы ВС Ирана способны защитить иранские судоходные линии и обеспечить водную безопасность для себя и «всех, кто находится в иранской зоне ответственности».

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