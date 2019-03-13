Какой интригой ознаменовалось провокационное заседание Совбеза Армении в оккупированном Карабахе?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как того и следовало ожидать, пытается выжать максимум пиар-эффекта из своего провокационного вояжа в оккупированный Карабах. Сначала в информационное пространство были вброшены трогательные фото его встречи с сыном, который добровольно отправился туда служить в армии. На самом ли деле Ашот Пашинян делит все тяготы армейской службы или же проводит время в куда более комфортных условиях, остается, естественно, за рамками официальной хроники.

Затем — уже политические новости: Пашинян встретился с Бако Саакяном, именующим себя «президентом Нагорного Карабаха». Следующим пунктом программы стало заседание Совбеза Армении, которое, как подчеркивает в Ереване, впервые проходит в оккупированном Карабахе. В переводе: на такие провокационные выходки не решался даже Серж Саргсян.

Но еще не начавшись, это заседание ознаменовалось малоприятным внутриполитическим «ляпсусом». В нем, как сообщается, не участвует президент Армении Армен Саркисян. Ереванская «Грапарак» тут же ехидно заметила: Никол Пашинян пригласил на Совбез спикера парламента, своего соратника Арарата Мирзояна, а вот президента – уже нет. Правда, по конституции, членами Совета национальной безопасности являются премьер, вице-премьеры, секретарь Совета безопасности, министр обороны, глава МИД, директор СНБ, начальник полиции и начальник Генштаба ВС, президент туда как бы не входит, но не входит и спикер. Пресс-служба самого Саркисяна распространила объяснение: глава государства получил приглашение на это заседание только 11 марта поздно вечером, так что по техническим причинам участвовать не сможет.

Конечно, может быть, что «протокольщики» Никола Пашиняна действительно допустили такой ляпсус и слишком поздно направили президенту Армении соответствующее приглашение. В конце концов, у «команды» нынешнего премьера, которая, мягко говоря, не блещет профессионализмом, случаются и не такие «киксы». Тем более что Армен Саркисян в нынешних властных структурах Армении — этакий «последний из могикан», то бишь из «карабахцев», ему с самого начала отводилась роль не то «зитц-председателя», не то «английской королевы», и сегодня формальный глава государства старается держаться на втором плане.

Только вот по меньшей мере не исключено, что Армен Саркисян проигнорировал заседание Совбеза в оккупированном Карабахе совершенно намеренно. Не то чтобы ему претила сама идея поездки на чужие оккупированные земли без разрешения законных хозяев — подобных вояжей в короткой «президентской» карьере Саркисяна предостаточно. Речь о другом: Армен Саркисян, вполне вероятно, сознательно дистанцируется от «карабахской» политики Пашиняна.

Первые признаки такой игры появились еще в конце января 2019 года, когда, напомним, Армен Саркисян в ответ на просьбу журналистов прокомментировать переговоры Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил: «Во-первых, я не осведомлен о деталях этих встреч, и вообще, это не дело президента комментировать определенные встречи премьер-министра в сфере внешней политики». Учитывая, что Армен Саркисян — все же глава государства, в такое «объяснение» думающие эксперты просто не поверили. Предположения, что Армен Саркисян опасается объявить Пашиняну открытую войну, но в то же время не хочет делить с ним ответственность за «карабахскую» политику, высказывались уже тогда.

В самом деле, Армен Саркисян, опытный политический и аппаратный игрок и еще бывший посол Армении в Великобритании, предпочитал воздерживаться от излишне радикальных заявлений по Карабаху. И, похоже, куда лучше Пашиняна понимает: не все политические лозунги и идеи, которые позволят сорвать аплодисменты любителей «дымб-дымб-ху» на ереванских митингах, будут благосклонно приняты мировой аудиторией. И уж тем более разбирается в нюансах заявлений и Ричарда Миллса, и Джорджа Кента, и Дональда Туска, и Йоханнеса Хана, и Федерики Могерини, не говоря уже о последнем заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ. После серии дипломатических оплеух сначала от американских дипломатов, затем — от еврочиновников высшего ранга, а теперь и от Минской группы в регионе, в том числе и в самой Армении, открыто заговорили о том, что Пашинян оказался в тупике. Добиться участия в переговорах представителей оккупационного карабахского режима он не сможет. Продолжать переговоры без них — потерять лицо и подписать политическую капитуляцию. Словом, теперь поводов для осторожности у президента Армении поприбавилось.

Тем более что в лагере «республиканцев» вряд ли отказались от планов реванша, а Армен Саркисян, действующий президент Армении — именно та фигура, при помощи которого, напомним еще раз, этому реваншу можно придать требуемую легитимность. Словом, неудивительно, что он предпочитает держаться подальше от карабахской политики и «карабахских тупиков» Пашиняна.

Только вот вместе с Пашиняном в тупике находится и Армения как государство. И вряд ли у Армена Саркисяна и его «товарищей по команде» есть чудодейственный рецепт выхода из него.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az