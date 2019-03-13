Корейская Народно-Демократическая Республика предпринимает попытки поставок оружия йеменским повстанцам, а также в Ливию и Сирию. Об этом говорится в опубликованном во вторник итоговом за год докладе комитета Совета Безопасности ООН, контролирующего выполнение санкций в отношении КНДР.

«Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает нарушать эмбарго на поставки оружия и пытается поставлять стрелковое оружие и легкие вооружения, а также другое военное имущество хуситским повстанцам в Йемен, а также в Ливию и Судан через иностранных посредников, в том числе — в случае повстанцев-хуситов — через сирийского торговца оружием Хусейна аль-Али», — отмечается в документе, передает ТАСС.

Предыдущий среднесрочный доклад группы экспертов так и не был опубликован из-за несогласия с ним Вашингтона. Новый итоговый доклад вызвал значительно меньше разногласий. В ООН связывают это с уходом постпреда США Никки Хейли, которая активно выступала за усиление санкций в отношении Пхеньяна. Российские представители, напротив, выступают за постепенное смягчение ограничительных мер, а также за ускорение процесса гуманитарных изъятий.

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