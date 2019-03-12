Европарламент поддержал резолюцию против газопровода «Северный поток-2», следует из трансляции заседания, которая велась на его сайте.

Одобренный большинством депутатов документ предусматривает введение на территории Евросоюза закона, аналогичного действующему в США «закону Магнитского».

Предполагается, что он будет направлен против россиян, уличенных в нарушении прав человека.

Кроме того, резолюция предполагает отказ от строительства газопровода «Северный поток-2», который должен соединить Россию с Западной Европой. Предполагается, что он будет достроен к концу 2019 года.

Ранее 12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «рэкетом и рейдерством» действия США, стремящихся помешать реализации «Северного потока-2» в нарушения конкуренции, передает портал Лента.ру.

В строительстве «Северного потока-2» задействованы пять европейских компаний: немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и британская Shell. Все они значатся финансовыми инвесторами проекта.

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