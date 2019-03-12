Австралия и Сингапур временно прекратили полеты самолетов всех видов Boeing 737MAX на своей территории в связи с двумя катастрофами с участием самолетов этой модели. Самолеты серии МАХ запрещены в воздушном пространстве Сингапура, сообщает со ссылкой на управление гражданской авиации страны агентство Reuters.

Таким образом, от полетов новых Boeing отказались уже пять стран: раньше запрет ввели Китай, Индонезия и Эфиопия. Кроме того, в других странах от этих моделей отказались отдельные авиакомпании — в том числе аргентинская Aerolineas, мексиканская Aeromexico и бразильская Gol, а также Cayman Airways. Власти Казахстана приказали всем эксплуатирующим лайнер авиакомпаниям провести дополнительные тренинги для персонала.

В свою очередь власти Евросоюза после авиакатастрофы в Эфиопии заявили, что примут решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера по итогам консультаций с авиавластями США.

В то же время Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что пока у него нет оснований для прекращения полетов Boeing 737 Max. Однако ведомство потребует от производителя выпустить дополнение к программному обеспечению лайнера.

Между тем в компании Boeing сообщили, что уже готовят обновленное программное обеспечение и программы тренингов для пилотов.

0 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Minval.az