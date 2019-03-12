Армянские власти должны принимать участие в подготовке азербайджанского общества к миру, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на заседании Совбеза в оккупированном Карабахе. Об этом сообщает во вторник ереванский «Спутник».

Пашинян отметил, что проведение заседания в Ханкенди «имеет и символические, и весьма конкретное значение».

Это, по его словам, значит, что отношения Армении и сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, вступают в качественно новый этап.

Далее он отметил, что по итогам выборов в Армении возглавляемый им блок «Мой шаг» получил весомый мандат на повышение «уровня субъектности» «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.). и «осуществление шагов по обеспечению вовлечения основной стороны конфликта в переговорный процесс».

«Этот вопрос был и остается одним из важнейших вопросов наших обсуждений с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — сказал премьер страны-агрессора.

Он отметил, что вовлечение сепаратистского режима в переговоры «не является капризом, а простая фиксация того, что это имеет ключевое значение для эффективности процесса урегулирования конфликта».

«Ранее круг переговорного процесса включал все заинтересованные стороны, кроме одной. Ильхам Алиев, по его словам, представляет Азербайджан и азербайджанскую общину Нагорного Карабаха. Армения в свою очередь представлена на переговорах в лице премьер-министра, а международное сообщество – в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В переговорном процессе нет никого, имеющего полномочия и легитимность представлять народ «Арцаха»», — сказал Пашинян.

Армянский премьер в очередной раз заговорил о том, что «его в Карабахе не выбирали, посему полномочий и легитимности представлять Карабах у него нет».

Премьер страны-агрессора также отметил, что «Армения была и останется гарантом безопасности Карабаха номер один» и продолжит участвовать в мирном процессе.

Следующий важнейший вопрос, на который нужно ответить по его мнению, – принимает ли правительство Армении выдвигаемые Минской группой ОБСЕ 3 принципа и 6 элементов в качестве оснований для переговорного процесса.

Для ответа на этот вопрос, по мнению Пашиняна, нужно понять, что значат эти принципы на практике и кто имеет право их трактовать.

«Трактовка Азербайджана для армянской стороны неприемлема. Основой переговорного процесса должны стать пункты, которые не дают повода для разночтений. Но предложенные сопредседателями принципы за последние 10 лет стали поводом для самых различных трактовок. Следовательно, целью предстоящего переговорного процесса должно стать уточнение 3 основных принципов и 6 элементов. И мы готовы к этому разговору», — сказал Пашинян.

Еще один важный вопрос, по его мнению, – подготовка к миру. Пашинян заявил, что «подготовка народов к миру не может быть вопросом одного из правительств, вовлеченных в переговоры, это совместная работа».

«Я имею в виду, например, что подготовка азербайджанского общества к миру должна осуществляться не только властями Азербайджана, но и при участии властей Армении», — важно сказал премьер.

Именно осознание этого, по его словам, «заставило» его осенью 2018 года выступить в Национальном Собрании Армении с «беспрецедентным заявлением» о том, что решение конфликта должно быть приемлемо, в том числе, для народа Азербайджана.

Это, по словам Пашиняна, его «вклад в дело подготовки к миру народов не только в Армении и Карабахе, но и в Азербайджане».

«К сожалению, равноценных заявлений, шагов со стороны Азербайджана мы не видим. Несмотря на это, я готов продолжить диалог не только с президентом, но и с народом Азербайджана. Потому что уверен, что народ Азербайджана настолько же миролюбив, насколько армянский народ», — резюмировал премьер страны-агрессора.

Minval.az