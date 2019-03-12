Российский капитан судна Streamline Бахман Багиров пригрозил перекрыть пролив Босфор.

Об этом он сам рассказал РИА Новости.

Летом 2018 года сухогруз Streamline с российским экипажем был арестован в Стамбуле за долги судовладельца — турецкой компании Akca Shipping.

«Мы сидим тут (на судне. — прим. ред.) как в тюрьме», — посетовал Багиров.

По его словам, за 10 прошедших месяцев Akca Shipping накопила долг и перед моряками из России — свыше 120 тысяч долларов. Капитан Streamline призвал руководство компании рассчитаться с экипажем и заменить его на другой.

«Наше терпение уже на пределе, и мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам», — предупредил он.

По словам Багирова, если Akca Shipping не выполнит поставленные условия уже завтра, то он перекроет Босфор.

Первое заседание суда по делу о снятии ареста со Streamline состоялось в конце февраля и продлилось 20 минут. Второе состоится 2 апреля.

Minval.az