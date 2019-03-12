В оккупированном Карабахе проходит заседание Совета безопасности Армении.

Председатель комиссии по внешним отношениям так называемого парламента сепаратистской «НКР» Арзик Мхитарян заявила сайту Aysor.am, что обсуждается ряд вопросов, которые будут касаться в том числе последнего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Конкретно, если есть сформированный документ, думаю, он будет обсужден. По моему мнению, вероятно, будет обсужден вопрос полномочий, с которыми Никол Пашинян предстанет перед Азербайджаном и миром. Если у господина Пашиняна есть обеспокоенность, что Карабах не давал ему полномочий на участие в переговорах и принятие решений, думаю, на сегодняшнем заседании этот вопрос будет решен», — отметила А.Мхитарян.

Minval.az