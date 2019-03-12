Президент Армении Армен Саркисян не принимает участия в заседании Совета национальной безопасности в оккупированном Нагорном Карабахе. Как сообщили в пресс-службе главы Армении, он получил приглашение на заседание 11 марта поздно вечером и по техническим причинам не сможет принять участие.

Газета «Грапарак» писала, что премьер-министр Никол Пашинян пригласил спикера парламента, своего соратника Арарата Мирзояна на заседание, а президента – нет.

Ни президент, ни спикер парламента по новой Конституции Армении не входят в состав Совбеза.

Членами Совета национальной безопасности являются премьер, вице-премьеры, секретарь Совета безопасности, министр обороны, глава МИД, директор СНБ, начальник полиции и начальник Генштаба ВС.

Minval.az