Группа работников ЗАО «Бакинский метрополитен» пришли с жалобами. Так, жалобщики — инспектор по безопасности движения поездов Абдуллаев Назим Мадат оглу, работающий в метрополитене более 37 лет, машинист, ветеран Карабахской войны Рзаев Асиф Мирза оглу, машинист Шихалиев Фикрет Сервер оглу — рассказали газете «Ени Мусават» о безобразии, творящемся в Бакинском метрополитене.

Так, решением Кабмина № 92 от 5.07.2004 года профессии «машинист» и «помощник машиниста» были внесены в список вредных профессий с тяжелыми условиями труда. По закону машинисты и помощники машинистов должны работать 36 часов в неделю. Однако председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов с 10.10.2017 числа перевел машинистов на новый график. Кроме того, председатель ликвидировал должность помощника машиниста и набрал на работу людей, не имеющих никакого представления о работе в метро, пообещав им, что за короткое время они станут машинистами. Люди, которые никогда не работали в туннеле и в поездах, и не являющиеся слесарями как минимум 3-го разряда, как того требует инструкция, подвергают опасности жизни пассажиров метро.

Согласно новому графику, в 3-4 утра машинистов привозят на работу. В случае опоздания, машинисты допускаются до работы без прохождения медкомиссии. Кроме того, машинисты с высоким давлением также допускаются к работе. И теперь рабочий график составляет 4-5 часов.

Кроме того, работники метрополитена рассказали, что в случае, если у них возникают жалобы, или они требуют от руководства соблюдения своих права, начальник департамента человеческих ресурсов и услуг Тарлан Дадашов, начальник отдела человеческих ресурсов Али Алиев, начальник юридического отдела Адиль Атакишиев и генеральный инспектор Эльхан Мамедов вызывают жалобщиков и оказывают на них моральное давление, оскорбляют, урезают премии, а также переводят на более тяжелую работу, при этом даже требуют написать заявление об уходе по собственному желанию.

Жалобщики рассказали также, что в метрополитене грубо нарушаются правила технической эксплуатации, создавая опасность для пассажиров:

— На станции «Ичеришехер» во въезде на вторую главную линию по приказу Заура Гусейнова разобран автостоп, который обеспечивал безопасность въезжающих на станцию поездов, а также регулировал скорость при переходе с 2-го главного пути на первый при движении поезда в обратном направлении. Кроме того, в вагоны метро вносятся конструктивные изменения без согласования с заводом-изготовителем. В кабинах машинистов и вагонах метро устанавливается различная аппаратура, не соблюдаются правила техники пожарной безопасности.

С сотрудниками, напрямую связанными с движением поездов, должны заключать трудовые договора до достижения ими пенсионного возраста, однако это правило не соблюдается, что создает большой риск для пассажиров.

Также машинисты жалуются на то, что председатель проводит заседания на русском языке, грубо нарушая законы страны. Так же в учебно-тренировочном центре занятия проводят лица без высшего образования.

По словам жалобщиков, в вагонах не производится капитальный ремонт, оборудование с одного вагона разбирается и переставляется на другой, вагоны красятся, и на этом ремонтные работы завершаются.

Машинисты отметили, что установленные на линии «Автовокзал» — «Мемар Аджеми» системы THALES не отвечают требованиям и отключены, не обеспечивая безопасность на линии.

Как видите, радужные «новшества» в Бакметрополитене, о которых столь писали в СМИ, развенчаны. Учитывая сказанное, мы не думаем, что руководство каким-то иным способом образом отреагирует на данную публикацию, как привычным уже в таких случаях методом давления на жалобщиков, посмевших рассказать о кулуарных «закулисных» реалиях.

Конечно же, в СМИ просачиваются сообщения исключительно правильного ракурса, к примеру, о закупке 7-ми новых вентиляторов, которые позволят повысить качество искусственного выветривания. Или же о том, что в скором времени на линию встанут 30 новых вагонов. И в свете полученной от работников информации о беспределе, творящемся в этой структуре, остается задать вопрос: кто будет водить эти самые вагоны? Кто будет инструктировать? Лица без высшего образования? Люди, никогда не работавшие машинистами? А как же наша с вами безопасность? Если честно, после полученной от вышеуказанных жалобщиков информации даже страшновато как-то стало в вагон заходить, мало ли что.

Но по ходу, руководство ЗАО Бакметрополитен о нашей с вами безопасности думает в самую последнюю очередь. Впрочем, как и о условиях работы своих сотрудников. Руководство больше заботит коммерческий вопрос, а именно сумма, которую они сгребут с рекламы, размещаемой внутри станций и вагонов.

Так, в прошлом году Бакинский метрополитен подписал договор на закупку услуг по работе в рекламных носителях в метро, за который обязался выплатить 250 тыс. манат (около $146 тыс.).

Этот договор на закупку товаров и услуг, связанных с рекламной деятельностью, уже не первый. До этого ООО «Starprint» был присужден контракт на осуществление услуг на сумму 283,9 тыс. манат ($167 тыс.).

Яна Мадатова

Minval.az