«Пашинян сейчас действует между как бы двух границ. С одной стороны, во внутриармянской политике любое отклонение от ультранационализма, где вопрос Карабаха, его статуса не обсуждается, всегда давалось сложно. В Армении националистическая риторика вокруг карабахского вопроса всегда была важным инструментом, ввиду и нахождения у власти выходцев из Карабаха, и никто не мог поставить этот вопрос более взвешенно. Пашинян вынужден этот популистский момент в современной Армении учитывать, он вынужден произносить определенные слова для своего народа. Его нахождение у власти во многом зависит от популистских националистических настроений».

Такое мнение в интервью порталу «Москва-Баку» высказал лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, комментируя переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию.

С другой стороны, по мнению Дугина, в геополитике внутренние факторы стран учитываются в меньшей степени и не доминируют.

«Со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ было заявлено, что главы Армении и Азербайджана дали свое согласие на встречу. Таким образом Пашинян идет на переговоры в двустороннем формате без предварительных условий, и это свидетельствует о хорошем сдвиге в карабахском процессе. На мой взгляд, нужно не слушать Пашиняна, а смотреть на его действия. И если Пашинян действительно согласился и встретится с президентом Азербайджана, это будет означать, что на самом деле он, несмотря на свою риторику, движется в сторону рационального решения вопроса, готов встречаться, обсуждать дорожную карту. И это говорит об очень многом. Если премьер Армении не будет с рациональным подходом участвовать в переговорах как ответственный руководитель своего государства в фундаментальных для страны геополитических процессах, встав категорически на популистскую точку зрения и удовлетворяя стремления местного националистически разогретого населения, то он просто потеряет власть. С геополитической точки зрения пришло время принимать решение в этом конфликте», — уверен Дугин.

По мнению Дугина, если Пашинян приедет на переговоры, он покажет лицо рационального политика.

«И сегодня вместо демонизации премьера Армении, я бы просто присмотрелся к его действиям, а не словам. Напомню, что только прийдя к власти, Пашинян демонстрировал довольно тревожные жесты в отношении России, в отношении Азербайджана, в отношении России, в том числе не желая выполнять договоренности по карабахскому урегулированию, достигнутые при его предшественнике – Серже Саргсяне о передаче 5 оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха. Сейчас ситуация может измениться.

Для России важно, не чтобы стороны конфликта сводили друг с другом счеты, а достигли мира. Если Пашинян продемонстрирует рациональный, ответственный подход, то это надо приветствовать, это надо поддерживать. Надо всячески поддержать и готовить встречу глав Азербайджана и Армении на общественном уровне — в конструктивном, позитивном ключе. Нужно дать понять народам – и армянам, и азербайджанцам, что мир возможен. Да, условия очень трудные, очень трудная ситуация, ведь это один из самых сложных геополитических конфликтов, но мир возможен. План, который предлагала Россия еще при Саргсяне – возвращение 5 районов, — нужно двигаться к его реализации, на что, по-видимому, полагаются и сопредседатели МГ ОБСЕ в последнем своем заявлении, говоря о Хельсинкском заключительном акте. Нужно его пояснять людям, показывать, насколько он важен в сложившейся ситуации. Этот план не может не обсуждаться на предстоящей встрече.

Пашинян сейчас укрепился у власти и Россия напоминает ему о том, что с его предшественником были конкретные договоренности, она требует продвижения в карабахской проблеме. Москва действует не в своих интересах, а в интересах Азербайджана и Армении, в интересах братских народов. Время подошло сдвигаться нагорно-карабахскому урегулированию в конкретном позитивном ключе», — отметил Дугин.

Minval.az