Сотрудники полиции и Росгвардии проводят рейд на территории одного из крупнейших продовольственных рынков «Фуд Сити», который принадлежит выходцам из Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Утром во вторник территория «Фуд Сити» на 22-м км Калужского шоссе была блокирована силами бойцов Росгвардии. Внутрь никого не пускают, на территории рынка полицейские проводят досмотр его сотрудников и ведут обыски», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, в связи с чем проводится рейд и задержан ли кто-либо.

В понедельник аналогичные мероприятия прошли на территории столичного торгового комплекса «Москва» и на рынке «Садовод». Там правоохранители задержали нескольких человек.

По данным «Преступной России», ранее миллиардер Году Нисанов отказался от финансового участия в неких правительственных проектах и начал выводить свои средства за рубеж.

Между тем, высокопоставленный сотрудник администрации рынка «Фуд Сити» сообщил «Минвалу», что «внутрь рынка никого не допускают»:

«Проверки проводятся снаружи, у каждого входа стоят по 4-5 полицейских машин, проверяют людей, но никого пока не задержали. Проверяют документы, и у кого они в порядке, тех отпускают. Пока нет никаких проблем. На территории рынка не проводят никакой операции, только у входов стоят полицейские машины. Никаких инцидентов не происходило. Накануне проверки прошли на рынке «Садовод». Говорят, в «Садоводе» произошла драка. Причину проверок мы не знаем, возможно это просто плановые рейды, но точно причину никто не знает».

Minval.az