Во вторник около 00:07 вблизи села Остаир Ярдымлинского района азербайджанские пограничники обнаружили шестерых неизвестных, направлявшихся из Ирана в сторону Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Госпогран службы Азербайджана.

Согласно информации, пограничный наряд приказал нарушителям границы остановиться и открыл предупредительный огонь.

«Однако нарушители, не подчинившись приказу, открыли огонь по пограничникам. Пограничный наряд был вынужден применить оружие, один из нарушителей границы был застрелен. Остальные бросили находившиеся у них в руках пакеты и скрылись», — говорится в сообщении.

Пограничный наряд обнаружил на месте происшествия четыре пакета с героином и опиумом, большим количеством сильнодействующих психотропных препаратов, охотничье ружье, шесть патронов и гильзы.

Сразу после инцидента начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие официальные лица прибыли на территорию, осмотрели место происшествия и дали необходимые инструкции по продолжению разыскных мероприятий.

Minval.az