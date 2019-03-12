Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял нового посла США в Баку Эрла Литценбергера, сообщает сайт главы государства.
Э.Литценбергер вручил верительные грамоты И.Алиеву.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял нового посла США в Баку Эрла Литценбергера, сообщает сайт главы государства.
Э.Литценбергер вручил верительные грамоты И.Алиеву.
Дата: 2019/03/12 10:54
Раздел: Важно
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