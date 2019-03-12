В ходе широкомасштабных военных учений ВС Азербайджана, стартовавших 11 марта, задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез».

На видеокадрах, распространенных пресс-службой Минобороны, отчетливо видны 6 расчетов РСЗО «Полонез».

«По замыслу учений ракетные подразделения были подняты по тревоге и покинули постоянное место дислокации. Занявшие стартовые позиции подразделения выполнили задания по нанесению ракетных ударов по целям условного противника в условиях максимально приближенных к боевым», — говорится в сообщении Минобороны.

Minval.az