Технологические санкции против российского нефтегазового сектора негативно повлияли на работу «Лукойла» и сферы в целом, но адаптация к ограничениям возможна.

Как передает ТАСС, такое мнение в ходе выступления на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне в понедельник высказал глава компании Вагит Алекперов.

«Сегодня мы, конечно, ощущаем санкционный режим, это влияет негативно на деятельность не только российских компаний. Что касается нас, то распалось крупное совместное предприятие с Total, которое было ориентировано на отработку сложных месторождений. Сегодня все приобретение оборудования, особенно для морских операций, согласовывается с санкционным регулятором. Это приводит к выводу как подрядчиков, так и оборудования», — сказал Алекперов, отвечая на вопрос о влиянии санкций.

В то же время, отметил он, санкции не влекут для компании непреодолимых препятствий. По его словам, еще пять лет назад доля отечественного оборудования в компании достигала 42%, сегодня же его доля достигает 70%.

«Санкции сегодня вредны для нас, отрицательно сказываются. Но мы надеемся, что этот негативный период стабилизировался и дальше начнет смягчаться за счет импортозамещения и технологий, и оборудования», — заключил он.

«Мы уже адаптировались, мы кооперируемся в консорциумах, которые сегодня выбирают лучшее оборудование, а не то, что доступно. Поэтому я не сторонник того, чтобы локализовать российский рынок от глобального. Я за интеграцию, которая дает возможность получать лучшее из того, что предлагается в данный момент», — резюмировал он.

«Лукойл» в рамках действующей стратегии планирует увеличивать добычу в пределах 1,5% в год, осенью планирует презентовать обновленную программу развития.

«Компания в ближайшие 10 лет планирует расти на 1-1,5% в год. За счёт как новых месторождений, [так и] за счет приобретений. Мы сегодня активны на международном рынке. Так и за счет ввода пластов на зрелых месторождениях», — сказал он.

«Мы сейчас обновляем ее [стратегию]. Надеюсь, что обновленная стратегия появится где-то летом, и мы будем осенью презентовать ее», — добавил Алекперов.

Компания сегодня обладает более 1,5 трлн куб. м запасов газа, напомнил Алекперов. Из-за действующих в России ограничений на экспорт газа этим монопольным правом обладает только «Газпром», «Лукойл» продает весь добытый газ «Газпрому» на устье скважины.

«Поэтому наша стратегия будет строиться из тех реалий, которые есть. Эти реалии заключаются в создании газохимических комплексов, это дальнейшее сотрудничество с «Газпромом» на увеличение цены газа и это формирование так называемого направления внутреннего рынка РФ, который по эффективности более позитивный, чем продажа просто «Газпрому», — добавил он.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти позволило спасти рынок от спекулянтов, влияние ситуации в Венесуэле и с Ираном могло бы привести к росту цены нефти выше $100 за баррель, считает Алекперов.

«Мы считаем, что та основа, на которую ориентируется ОПЕК+, это не цена, а наличие остатков, их критическое изменение. Это позволило сегодня убрать с рынка всех спекулянтов. Трудно представить, как бы ситуация по Ирану и Венесуэле повлияла, цена бы улетела за 100 и более [долларов за баррель]», — сказал он. Алекперов добавил, что «сегодня спекулянтов нет на рынке, а цена находится в пределах $60, поэтому я считаю, что эти договоренности позитивно влияют на нашу промышленность».

«Лукойл» надеется на открытие новых запасов углеводородов в Узбекистане, компания подписала соглашение на изучение территории на северо-западе страны.

«Компания в ходе последнего визита [ее представителей в Узбекистан] подписала соглашение на изучение колоссальной территории в районе Каракалпакии, это северо-запад Узбекистана. Мы надеемся, что сможем сделать открытия на этой территории для того, чтобы мы в дальнейшем имели динамику развития», — сказал он.

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