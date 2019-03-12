Американский бейсболист Алекс Родригес подарил своей невесте, голивудской актрисе и певице Дженнифер Лопес, кольцо стоимостью 4,5 миллиона долларов (около 300 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Цену украшения озвучил ювелир Эджей Энанд (Ajay Anand) из американской компании Rare Carat. «Наша команда экспертов по драгоценностям и докторов наук подсчитала, что 20-каратный бриллиант изумрудной огранки стоит около 4,5 миллионов долларов», — пояснил он.

Энанд также отметил, что информация о стоимости верна в том случае, если речь идет о чистом бриллианте. «Скорее всего так и есть, ведь его подарил Алекс Родригес», — добавил эксперт.

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