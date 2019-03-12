Соединённые Штаты рассчитывают осуществить посадку людей на Луну к 2028 году,, сообщают ИноСМИ. Во всяком случае, вывод следует из опубликованного проекта бюджета космического ведомства.

«Частно-государственное партнёрство по развитию пилотируемой системы посадки на Луну вместе с другими исследованиями вновь вернёт превосходство США на пути к Луне, вокруг неё и на её поверхности и приведёт к посадке людей на Луну к 2028 году», — говорится в документе.

Согласно представленному проекту, общий объём финансирования NASA в 2020 финансовом году превысит $21 млрд.

Minval.az