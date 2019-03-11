Карабахский конфликт может быть решен исключительно мирным путем.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в понедельник журналистам в Ереване специальный представитель генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«Мы не вовлечены в процесс урегулирования конфликтов, но наши союзники и партнеры заинтересованы в мире в регионе… По оценке НАТО этот (карабахский – ред.) конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем, успешного военного решения нет. Эту позицию я довожу до сведения всех сторон», — сказал Аппатурай.

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