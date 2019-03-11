Интервью с общественным деятелем, президентом «Союза Азербайджанцев Мира» и «Всемирного Азербайджанского Культурного Фонда» Физули Мамедовым:

— Физули муаллим, события, происходящие в последнее время с нашими соотечественниками в разных странах, в том числе в России, показали, что азербайджанская диаспора, несмотря на что, что она исчисляется миллионами, не имеет сильного влияния, как еврейская, украинская и итальянская диаспоры. Почему в некоторых странах у азербайджанских общин вообще нет никакого влияния?

— Влияние любой диаспоры измеряется не с её численностью, а с её организованностью и сплочённостью. Не объединённая диаспора — это просто толпа людей, где каждый думает только о своих личных интересах и собственном благополучии. Для сплочённости диаспоры нужно её объединять вокруг главных национальных идей. Секрет сильного влияния еврейской, украинской и итальянской диаспор в том, что они объединяются именно вокруг идей поддержки своих народов и своих исторических родин. Пока каждый наш соотечественник из диаспоры не будет ставить общенациональные интересы выше собственных, мы никогда не сможем объединиться в единый кулак.

Я уже в течение более 30 лет продолжаю повторять, что сила и влияние любой диаспоры кроется в её организованности и сплочённости. Поэтому когда мы в 1988 году создавали первую общественную организацию наших соотечественников в России «Азербайджан бирлиги» («Единство Азербайджана»), то основной акцент сделали именно на единство, отразив его даже в названии организации. С тех пор численность азербайджанцев в России с нескольких десятков тысяч человек выросла до 2,5 миллиона. Но, к сожалению, увеличение численности нашей диаспоры никак не отразилось в её влияние.

— А в чём причина такой слабости и неорганизованности нашей диаспоры?

— Проблема в том, что некоторые наши соотечественники, вместо того, чтобы объединиться вокруг уже имеющейся единой общенациональной диаспорской организации, создают собственные структуры и вокруг них собирают своих друзей и знакомых. В результате такие организации нашу диаспору не объединяют, а ещё больше её раскалывают. Сегодня только в России действуют уже не десятки, а сотни организаций азербайджанской диаспоры. В мае 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ликвидацию Верховным судом РФ «Всероссийского Азербайджанского Конгресса», заявила, что «интересы азербайджанских граждан в России представляют около 260 организаций, в том числе на федеральном уровне». Тогда она назвала нескольких главных общественных организаций азербайджанской диаспоры, в том числе наш «Всемирный Азербайджанский Культурный Фонд». Но вряд ли найдётся азербайджанец, который без особой подготовки назовёт хотя бы 10 из этих 260 организаций.

Поэтому я уже три десятка лет предлагаю объединиться вокруг одной крупной и влиятельной структуры, а не разбежаться по мелким организациям. Я думаю, что такими организациями, в рамках которых следует сплотиться, могли бы стать «Союз Азербайджанцев Мира» («САМ») и его главная структура «Всемирный Азербайджанский Культурный Фонд» («ВАКФ). Эти организации успешно действуют уже в течение более 15 лет и их двери всегда открыты для всех наших соотечественников и всех азербайджанских диаспорских организаций. За долгие годы своего существования «САМ» и «ВАКФ» уже достаточно успешно себя зарекомендовали и удачно прошли испытания времени.

Опыт работы тех же еврейской, украинской и итальянской диаспор, о которых вы упомянули в начале нашего разговора, свидетельствует о том, что и нашей диаспоре следует объединиться именно вокруг одной-двух крупных и влиятельных организаций. Уже в этом году наша диаспора должна выбрать одну крупнейшую из имеющихся организаций и вокруг неё сплотиться, а не разбрасываться по мелким структурам. Их контролировать и сплотить практически невозможно. Поэтому мелкие организации должны прекратить своё существование, а их члены должны объединиться вокруг крупной диаспорской структуры. Я считаю, что вся наша диаспора должна управляться из единого центра.

— Для объединения нашей диаспоры планируется проводить какие-то мероприятия?

— Да, конечно. Я думаю, что нам уже пора собрать камни на камне, собрать всю нашу диаспору из мелких и крайне малоэффективных организаций в единую структуру. В связи с этим мы планируем с 25 по 27 мая этого года провести крупнейший представительный форум общественных организаций азербайджанских общин со всех бывших советских республик. Мы пригласим в этот форум около 500 представителей нашей диаспоры из разных стран.

— А вы уверены, что наши соотечественники смогут объединиться вокруг одной крупной общественной организации, если они не смогли защитить известную и самую крупную общественную организацию азербайджанцев в России «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» («ВАК»)?

— Ликвидация «ВАК» является чёрной страницей в истории азербайджанской диаспоры. Появление этой организации было хорошим шансом для объединения наших соотечественников. Но наша диаспора так и не смогла воспользоваться этим шансом и сохранить такую крупную организацию. Ведь «ВАК» был создан в марте 2001 года с одобрения и при личном участии в учредительном съезде этой организации президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева. Его надо было превратить в мощную и влиятельную диаспорскую организацию.

Однако, несмотря на очень хорошие стартовые возможности, «ВАК» эффективно не работал и практически ничего полезного для нашего народа не сделал. Как и многие другие общественные организации азербайджанской диаспоры, «ВАК» стал жертвой интриг. «Чёрные силы» внедрились в эту организацию и оттолкнули от неё наших соотечественников. В результате между руководителями «ВАК» и нашей диаспорой образовалась пропасть, которая и решила судьбу этой организации. Мне было очень больно смотреть как распалась эта мощная организация. В социальных сетях даже нашлись азербайджанцы, которые радовались закрытию «ВАК». Новая крупная организация диаспоры не должна повторять ошибки «ВАК» и его судьбу.

— На ваш взгляд, новый председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Фуад Мурадов сможет сплотить нашу диаспору?

— Я в этом нисколько не сомневаюсь. Фуад Мурадов за год после своего назначения на должность председателя Госкомитета по работе с диаспорой уже проделал огромную работу. Он объездил практически все страны, где есть крупные азербайджанские общины, и провёл много встреч с представителями диаспоры. Фуад муаллим уже провёл ряд организационных мероприятий, которые должны способствовать сплочению нашей диаспоры. Он произвёл у многих наших соотечественников очень приятное впечатление. Фуад Мурадов в диаспоре вызывает большое доверие и многие на него возлагают большие надежды. Я уверен, что многие начинания Фуад муаллима будут увенчаться успехом и ему удастся сплотить наши диаспоры по всему миру в единый кулак. И мы со своей стороны будем оказывать ему всю необходимую помощь в этом направлении.

— Приближается наш главный национальный праздник «Новруз». Где вы собираетесь отметить «Новруз»?

— С 15 по 21 марта я буду находиться в Баку. Мы планируем организовать праздничные мероприятия для семей шехидов, ветеранов и участников карабахской войны. Для нас всегда сначала Родина, а потом всё остальное. Я намерен накануне праздника «Новруз» подарить ещё три квартиры семьям шехидов и ветеранам карабахской войны. Всего же в этом году мы планируем подарить им пять квартир. Для нас уже стало традицией перед каждым праздником «Новруз» подарить квартиры и оказать финансовую помощь защитникам нашего Отечества. В прошлом году мы уже подарили семьям шехидов и ветеранам карабахской войны 12 квартир. Надеюсь, в дальнейшем «САМ» и «ВАКФ» продолжат эту традицию.

— В конце января вы выступили с поддержкой президента Азербайджана Ильхама Алиева за его поступок лично передать представителям семей шехидов финансовую помощь в размере 11 тысяч манатов. Что вы могли бы сказать по этому поводу?

— Наш Президент Ильхам Алиев очень многое делает для семей шехидов, ветеранов карабахской войны, для семей военнослужащих. Многое делается для интенсивного развития ненефтяного сектора экономики. Очень много денег вкладывается в инфраструктуру. Благодаря этому в Азербайджане появились очень качественные дороги, огромное количество социальных объектов, которые оснащены современными передовыми технологиями. Сегодня международные эксперты признали дороги Азербайджана самыми лучшими в странах СНГ, а международный бакинский аэропорт имени Гейдара Алиева признан самым лучшим, самым комфортным и самым современным аэропортом на всём постсоветском пространстве.

Но я думаю, что для решения социальных проблем населения, особенно для оказания финансовой помощи семьям шехидов и ветеранам карабахской войны, нужно привлекать и деньги диаспоры. В связи с этим я призываю состоятельных бизнесменов из нашей диаспоры подключиться к этому делу. Я считаю, что каждый из них должен найти семей шехидов и ветеранов карабахской войны в своём районе, в своём городе и селе, и оказать им необходимую помощь. В таком случае мы в течение года можем полностью решить все проблемы семей шехидов и ветеранов карабахской войны. Кстати, те же еврейская и итальянская диаспоры так помогают своим странам.

— Недавно наши соотечественники обрушились критикой на главу Национально-культурной автономии азербайджанцев в Москве Агададаша Керимова и Президента Федеральной Национально-культурной автономии азербайджанцев России (ФНКА АзерРос) Мехрибан Садыговой. Их обвиняют в непатриотизме. Что происходит вокруг ФНКА АзерРос?

— Вопрос о патриотизме руководителей нашей диаспоры я поднимал уже давно. Я считаю, что наши диаспорские организации должны возглавить уважаемые в обществе азербайджанцы, любящие свой народ и свою страну. Они должны пользоваться поддержкой многих наших соотечественников. Поэтому в структурах диаспоры должны быть произведены кардинальные изменения. Мы должны доверять судьбу нашей диаспоры людям, годами доказавшим свою преданность нашему народу и Азербайджану. А люди, симпатизирующие армняским сепаратистам, должны немедленно уходить из наших диаспорских организаций.

Я считаю, что нужно проводить новый съезд ФНКА АзерРос и выбрать новых руководителей этой организации из числа уважаемых народом людей. А Агададаш Керимов и Мехрибан Садыгова должны уйти из диаспоры. Таким людям, которые проявляют неуважение к своему народу, нет места в нашей диаспоре.

— Что вы пожелаете нашим соотечественникам накануне любимого национального праздника «Новруз»?

— Я от всей души поздравляю всех азербайджанцев мира с истинно народным праздником «Новруз». Кроме традиционных пожеланий — крепкого здоровья, долгих лет счастливой и роскошной жизни, крепкой счастливой семьи и удачи, я хочу пожелать всем нашим соотечественникам искренно влюбиться в родной Азербайджан, быть преданным нашему народу и пользой ему служить. Желаю, чтобы Азербайджан как можно скорее восстановил свою территориальную целостность и создал достойные условия для благополучной жизни своих граждан. А азербайджанским диаспорам по всему миру желаю объединиться и стать надёжной опорой родного Азербайджана. Всех азербайджанцев призываю беречь независимость Азербайджана, приумножить его богатство и укрепить его безопасность.

Кроме того, очень хочу, чтобы патриотизм превратился в смысл жизни для каждого азербайджанца.

Беседовал Азер Мурадбейли

Minval.az