В Лондоне снесли статую известного поп-певца Майкла Джексона из-за скандала, разразившегося вокруг фильма «Покидая Неверлэнд».

Статуя певца находилась возле Национального музея футбола в Лондоне. Ее установили в 2014 году, но в настоящее время она уже демонтирована, сообщает CNN.

Отмечается, что скульптуру решила снести администрации музея после выхода документального фильма, посвященного событиям из жизни двух мужчин: 37-летнего Джеймса Сейфчака и 41-летнего Уэйда Робсона. Они дружили с поп-звездой, когда были детьми, однако, став взрослыми, поняли, что стали жертвами насилия со стороны певца.

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