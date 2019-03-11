Никол Пашинян, премьер-министр Армении, прибыл в оккупированный Карабах —проводить там заседание Совета национальной безопасности Армении с участием военно-политического руководства Армении и верхушки оккупационного режима, созданного Ереваном в Ханкенди.

Подобные провокационные шоу с выездами в захваченный Карабах Никол Воваевич устраивал и прежде. Но теперь он отправился в Ханкенди сразу же после недавнего заявления сопредседателей МГ ОБСЕ. Дипломаты США, России и Франции, во-первых, дали понять, что в их понимании урегулирование включает в себя и вывод армянских войск по крайней мере из окружающих Нагорный Карабах оккупированных районов Азербайджана, и возвращение беженцев в места постоянного проживания, а вот недвусмысленного признания «самоопределения Арцаха» — уже нет. Более того, вроде бы не исключен новый референдум, но в Армении, напомним, рассчитывали, что мировое сообщество признает итоги фарса, разыгранного в Карабахе в декабре 1991 года. Не вышло. А теперь беженцы-азербайджанцы из бывшей НКАО участие в голосовании примут, а вот уехавшие из «самоопределившегося рая» армяне — уже нет. Незаконно переселенные туда за время оккупации — тем более. И самое главное, сопредседатели МГ ОБСЕ четко и недвусмысленно заявили: они «настаивают на том, чтобы стороны не прибегали к заявлениям или действиям, которые бы заключали в себе предположения о значительных будущих изменениях в существующей ситуации, предсказания исхода переговоров или установление условий для их ведения, требования одностороннего изменения формата без согласия второго участника, а также выражение готовности начать боевые действия».

А вот это уже очень плохо для Еревана, где Никол Пашинян в последнее время капризно требовал пригласить на переговоры представителей оккупационного карабахского режима и заявлял, что он-де «не уполномочен вести переговоры от имени карабахцев». Да и «выражение готовности начать боевые действия» — это явный отсыл к заявлению министра обороны Армении Давида Тонояна с его обещаниями, что армянская армия может перейти в наступление.

МИД Армении, конечно, попытался сконцентрировать внимание, что это «такой-сякой Азербайджан готовится к войне», но в Ереване у многих не выдержали нервы. Депутат парламента Ивета Тоноян признается: «В заявлении есть вызывающие обеспокоенность пункты». Ее коллега Эдмонд Марукян признает: «Это не первое заявление, вызывающее обеспокоенность, и считаю, что не последнее». Эксперты и аналитики высказываются куда откровеннее: Пашинян в тупике. Продолжить переговоры, не «вдавив» туда «карабахцев» — потерять лицо и подписать политическую капитуляцию. Отказаться от диалога — боязно. Это единственная «страховка» от новой войны.

Более того, Минская группа — далеко не единственная международная инстанция, где Николу Воваевичу отвесили дипломатическую оплеуху и недвусмысленно посоветовали перестать говорить глупости, взяться за ум и начать переговоры всерьез. Совсем недавно прилюдно и весьма жестко по этому поводу высказались руководители Евросоюза. Еще раньше о том, что урегулирование конфликта будет включать в себя и уважение территориальной целостности, и выполнение «карабахских» резолюций СБ ООН, заявили американские дипломаты. Нет однозначной поддержки даже в Москве, где Захарова заверяет, что позиция РФ по Карабаху не изменилась, а публичная истерика Еревана никоим образом не помогла «публично отругать» российских депутатов и экспертов, принимавших участие в марше памяти Ходжалы в Азербайджане.

Дошло до того, что, к вящему ужасу Еревана, о необходимости возвращения Азербайджану одного или нескольких районов заговорил даже Константин Затулин, чем вызвал в Армении бурю возмущения и серию обид. Подведем итог: это означает, что Ереван потерпел сокрушительное дипломатическое поражение, причем на нескольких фронтах сразу.

На этом фоне Николу Воваевичу, конечно, есть что обсудить с «карабахцами». Но, как бы повежливее, для этого предостаточно места и в Ереване. А его прибытие в Карабах, да еще с супругой и детьми — заведомо «демонстративный» шаг. Устраивая подобное, по ту сторону линии фронта явно пытаются направить месседж всем и вся: «сдавать земли не будем», «Армения и Арцах едины как никогда» и т.д. и т.п. Понятно, что не в последнюю очередь все это шоу адресовано внутриармянской аудитории, где, кстати говоря, положение Никола Воваевича не ахти. Его экономическую программу подняли на смех, поездку его супруги Анны Акопян в Брюссель вместе с мужем подвергли жесткой критике и т.д.

Только вот есть еще другая сторона. Заявление Минской группы ОБСЕ и провокационный вояж Пашиняна в Карабах совпали по времени со стартом новых масштабных учений азербайджанской армии. Как уверены многие военные эксперты, пока Давид Тоноян грозится на словах и бряцает выпрошенным у России оружием, Азербайджан завершает подготовку к освобождению своих земель военным путем. И в этом случае, будем реалистами, Армения вряд ли получит даже то, что ей обещано в заявлении сопредседателей. По сути дела, перед Пашиняном стоит нелегкий выбор: проиграть дипломатическим путем или военным. И пока он при помощи шоу на пленэре пытается решить свои внутриполитические проблемы, а его сторонники стремятся успокоить аудиторию, для Армении продолжается «обратный отсчет». Дело не только и не столько в «Полонезах», ОТРК LORA, израильских дронах-камикадзе и других системах оружия. Коренным образом изменился взгляд мирового сообщества на Карабах. И если еще недавно оккупация азербайджанских земель, миллион беженцев и неурегулированный конфликт предстсавляли собой проблему и «головную боль» для Азербайджана и еще в лучшем случае Турции и Пакистана, то сегодня Азербайджан находится в фокусе внимания мирового сообщества. Такие проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, имеют ключевое значение для энергетической безопасности Европы. А там уже на своем опыте узнали, что такое российский нефтегазовый шантаж, и не хотят повторять опыт. Транспортные коридоры, которые создаются по инициативе Азербайджана, открывают для стран Запада дорогу в Центральную Азию. У мирового сообщества изменился взгляд на регион. Азербайджан превратился в ценного союзника, и терпеть в регионе тлеющий конфликт уже не получится.

Хорошо, конечно, если в Ереване выслушают политиков и дипломатов, «включат голову» и сделают выводы. Но пока, будем реалистами, все указывает на прямо противоположный вариант.

И как теперь поведет себя мировое сообщество? Стерпит очередной «кульбит» Еревана и будет еще энное количество лет мириться с «тикающей бомбой»? Удовольствие ниже среднего. Перейдет к реальному давлению на Ереван? Долго, хлопотно и не очень эффективно. Другое дело — азербайджанская «молниеносная операция» по зачистке Карабаха. И сегодня, судя по многим признакам, наша страна может получить такой карт-бланш. Это, конечно, травматичный путь, но Ереван своим безответственным поведением не оставляет другого выхода.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az