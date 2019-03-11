«Геополитическое противостояние как в глобальном, так и в региональном масштабе после украинского кризиса входит в решающую фазу. Фактически Азербайджан испытывает воздействие данного противостояния на себе. Процессы, которые происходят в регионе и в мире так или иначе влияют на Азербайджан. Кроме того, на азербайджано-иранские отношения оказывает побочное влияние и противостояние между Вашингтоном и Тегераном». Такое мнение в интервью «Минвалу» высказал эксперт, бывший заместитель министра национальной безопасности Азербайджана Сульхаддин Акпер.

По его мнению, происходящие процессы создают определенное напряжение в отношениях между Баку и Тегераном.

«Все это следует рассматривать в контексте проводимой со стороны США, Израиля и стран Персидского залива политики в отношении Тегерана. Эти страны стараются создать большую антииранскую коалицию. С этой целью в феврале в Польше состоялась международная конференция. Не секрет, что определенные силы хотят присоединения Азербайджана к этой коалиции в виду его географической расположенности.

В Иране это прекрасно понимают и очень чувствительно относятся к малейшему изменению статус-кво в регионе и попыткам сближения Азербайджана с США, Израилем и со странами Персидского залива», — отметил С.Акпер, добавив, что «Тегеран, в свою очередь, тоже предпринимает попытки политического сближения с Баку».

«Подобная практика кнута и пряника широко распространена в дипломатии. Ранее иранская сторона делала реверансы в сторону Азербайджана. В ходе двухдневного визита в Баку начальник Генштаба ВС ИРИ генерал-майор Мохаммад Багири озвучил важные заявления, в том числе и по Карабаху. Наша пресса не отвела должного внимания этому визиту.

Судя по всему, в Иране не получили устраивающего их ответа после дружественных месседжей. Поэтому, скорее всего, в Тегеране решили использовать политику «кнута» против Азербайджана», — резюмировал С.Акпер.

Бахтияр Сафаров

Minval.az