Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 марта отправится в оккупированный Карабах, где примет участие в заседании так называемого Совета национальной безопасности.

Информацию об этом сайту Aysor.am подтвердили в правительстве Армении.

«Заседание запланировано на завтра. О деталях сообщим в надлежащем виде», — отметили в правительстве.

Отметим, на днях посредники по Карабаху выступили с заявлением, в котором призвали Ереван воздержаться от провокационной риторики, отметив, что переговоры должны проводиться на основе принципа возвращения Азербайджану оккупированных районов вокруг Карабаха.

Minval.az