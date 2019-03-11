Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду посетит Ереван с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Армении.
С.Зурабишвили посетит Армению по приглашению президента республики Армена Саркисяна, отмечается в сообщении.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду посетит Ереван с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Армении.
С.Зурабишвили посетит Армению по приглашению президента республики Армена Саркисяна, отмечается в сообщении.
Дата: 2019/03/11 13:55
Раздел: Новость
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