Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду посетит Ереван с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Армении.

С.Зурабишвили посетит Армению по приглашению президента республики Армена Саркисяна, отмечается в сообщении.

Minval.az