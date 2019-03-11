ВКС России нанесли точечные удары по сирийской провинции Идлиб — последнему крупному региону, контролируемому боевиками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники издания отмечают, что удары были нанесены по окрестностям населенного пункта Джиср-эш-Шугур в 55 километрах от базы Хмеймим. Бомбардировки стали ответом на нарушение введенного в провинции режима деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований.

Авиаудары российских ВКС были согласованы с Турцией, которая также занимается патрулированием демилитаризованной зоны по международному соглашению. По словам источников «Коммерсанта», пока речь о широкомасштабной операции в Идлибе не идет.

Официально Минобороны России не предупреждало о готовящихся бомбардировках. Ведомство сообщало только о том, что российская и турецкая стороны зафиксировали стрельбу в ряде демилитаризованных районов, в том числе Идлибе.

Вместе с тем, Минобороны России опровергло бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

«ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносили», — заявили в ведомстве ТАСС.

Минобороны также официально сообщало о стрельбе в демилитаризованной зоне.

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