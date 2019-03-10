Глава Палестины Махмуд Аббас назначил члена центрального комитета движения ФАТХ Мухаммеда Штайе новым премьер-министром Палестинской национальной администрации (ПНА), заявил РИА Новости глава пресс-центра ФАТХ Мунир аль-Джагуб.

Соратник Аббаса по ФАТХ заменит беспартийного Рами Хамдаллу, чей аполитичный кабинет технократов создавался в несбывшейся надежде на восстановление контроля над сектором Газа, где больше десяти лет правит исламистская оппозиция.

«Президент Палестины Махмуд Аббас назначает Мухаммеда Штайе, члена Центрального комитета ФАТХ, следующим премьер-министром», — заявил Мунир аль-Джагуб.

Министр по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх в соцсетях поздравил Штайе с получением мандата на формирование нового правительства и пожелал ему успехов.

В конце января правительство Палестины во главе с премьер-министром Рами Хамдаллой подало в отставку. Аббас принял отставку правительства и поручил ему выполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

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