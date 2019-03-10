Адвокат 19-летней Шамимы Бегум, которой власти Великобритании отказали в праве вернуться из Сирии из-за ее участия в террористическом «Исламском государстве», заявил, что получил информацию о смерти ее новорожденного сына в лагере для беженцев. Смерть ребенка подтвердили в Красном кресте и руководстве лагеря.

Шамима Бегум примкнула к ИГ в возрасте 15 лет в 2015 году. В 2019 году ее, находящуюся на девятом месяце беременности, нашли в лагере для беженцев в Сирии журналисты. В интервью Бегум заявила, что не жалеет о решении примкнуть к ИГ, однако хочет вернуться в Англию и растить там сына. Она также сказала, что двое ее детей умерли, сообщает Медуза.

Британские власти, выступающие против возвращения британцев из ИГ, заявили о лишении Бегум гражданства (в правительстве заявили, что она гражданка Бангладеш, но власти этой страны это отрицают). При этом МВД подтвердило право на британское гражданство ее сына. Семья Бегум собирается обжаловать решение о лишении ее гражданства.

Minval.az