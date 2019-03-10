Злоумышленник похитил более 4 млн рублей (около 60 тысяч долларов) из квартиры рэпера Bahh Tee (настоящее имя — Бахтияр Алиев) на Веерной улице в Москве, сообщил ТАСС е источник в правоохранительных органах.

«Кража произошла днем 9 марта. Из квартиры было похищено 4,2 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт кражи, но не уточнили фамилию потерпевшего. «Неизвестный подобрал ключи к входной двери квартиры на Веерной улице, проник туда и украл 4,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»)», — сказали в полиции.

Бахтияр Алиев учился в университете МВД в Москве и еще в период учебы начал писать и исполнять песни в стиле рэп. ВУЗ он окончил с красным дипломом, однако служить в правоохранительных органах не стал. Первое время он выходил на сцену в составе группы «Tee’шина», теперь выступает как сольный артист.

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