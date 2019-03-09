Евросоюз ищет варианты ответа на недружественные шаги администрации Трампа, проявившиеся в охлаждении отношений с европейским объединением, и собирается ввести визы для граждан США.

Уже десятилетия действует режим, согласно которому для въезда в страны ЕС сроком до 90 дней американцам не требуется виза. Теперь времена, когда граждане США могут перемещаться по Европе без визы, уйдут в прошлое в 2021 году, сообщает «Российская газета».

Еще в июне 2018 года Европарламент проголосовал за то, чтобы Европейская комиссия ввела визы для граждан США. И вот теперь в Брюсселе объявили о том, что американским туристам потребуется виза нового типа, так называемая Европейская система информации и авторизации путешествий (или ETIAS) — для посещения европейской Шенгенской зоны.

Шенгенская зона затрагивает 26 европейских стран, которые не имеют внутренних границ и разрешают гражданам свободно перемещаться между ними. В ЕС заявили, что для подачи заявления на ETIAS гражданам США потребуется действующий паспорт, учетная запись электронной почты, а также данные кредитной или дебетовой карты. Виза ETIAS будет действительна в течение трех лет и позволит американцам въезжать в Шенгенскую зону столько раз, сколько необходимо. Официально введение визы ETIAS в Евросоюзе аргументируют тем, что «ЕС недавно решил повысить уровень безопасности, чтобы избежать дальнейших проблем с нелегальной миграцией и терроризмом».

Minval.az