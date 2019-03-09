Турция столкнется с «серьезными последствиями» в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит российские зенитные ракетные системы С-400. С таким утверждением выступил пресс-секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс в беседе с журналистами.

«Если Турция примет С-400, то это приведет к серьезным последствиям, если говорить о наших отношениях, военных отношениях с ними», — отметил он.

Саммерс пояснил, что покупка C-400 «отразится на [продаже Анкаре американских ракетных зенитных комплексов] Patriot и [истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35». «Они не получат F-35 и Patriot, — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Во вторник заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино сказал, что закупка Турцией С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В тот же день главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что Пентагон рекомендует не передавать Турции F-35, если Анкара закупит у Москвы С-400.

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