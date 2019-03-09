Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Иран, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
Э.Мамедъяров встретится с высокопоставленными официальными лицами Ирана.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Иран, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
Э.Мамедъяров встретится с высокопоставленными официальными лицами Ирана.
Дата: 2019/03/09 10:07
Раздел: Важно
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