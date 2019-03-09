Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Иран, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Э.Мамедъяров встретится с высокопоставленными официальными лицами Ирана.

Minval.az