Сообщения о том, что Уилл Смит рассматривается на роль отца знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс в биографическом фильме, вызвали гнев части публики. Многие критикуют этот выбор по той причине, что Смит недостаточно темнокожий, чтобы сыграть Ричарда Уильямса, пишет Би-би-си.

В ход пошел новый термин «колоризм» — разновидность расизма, при которой среди людей одной расы преимущества получает тот, у кого кожа относительно светлее.

77-летний Ричард Уильямс — легендарная фигура в мире спорта. Не имея опыта игры в теннис, он взялся тренировать своих дочерей с раннего детства и самостоятельно довел их до вершин мирового тенниса.

Внешне Ричард Уильямс выглядит крайне суровым и похож на глыбу. И да, оттенок его кожи темнее, чем у Уилла Смита.

Актер пока никак не прокомментировал споры о «колоризме» в связи с возможным назначением на эту роль.

«Колоризм» существует внутри любой расы, среди белых или азиатов в не меньшей степени, чем среди чернокожих.

Его проявления вредны тем, что люди с наиболее темным цветом кожи реже видны на кино- и телеэкранах и модных подиумах; они хуже представлены в Голливуде и Болливуде, их дискриминируют на сайтах знакомств.

Более того, «колоризм» может вызывать психологические комплексы и вести к ущебу для здоровья, если человек прибегает к опасным химических методам высветления кожи.

Выбор Уилла Смита на роль Ричарда Уильямса еще официально не подтвержден. О кастинге 50-летнего актера сообщило сетевое голливудское издание Deadline.

Отклик в соцсетях был неблагоприятным для Смита. Известный в США спортивный обозреватель Кларенс Хилл-младший сразу же намекнул на «колоризм» и написал, что Уилл Смит — плохой выбор.

Публика тут же нашла более подходящих кандидатов на роль — например, Идриса Эльбу или лауреата «Оскара» Махершалу Али.

«Я люблю Уилла Смита больше, чем кто-либо, но почему не попробовать Махершалу Али и кого-нибудь с более темной кожей — как у человека, которого они будут играть?» — пишет пользователь «Твиттера» Re Moon.

«Зачем они отбеливают папашу Уиллом Смитом? Нас постоянно подсознательно кормят колоризмом, и мы это едим», — вопрошает другой пользователь.

Впрочем, Идрис Эльба и Махершала Али — актеры чрезвычайно востребованные, и совсем не факт, что у них нашлось бы время на этот фильм, отмечают другие.

«Скандал глупый: спрос на Махершалу Али и Идриса Эльбу гораздо выше. Они целят на роль Джеймса Бонда, а не папы Серены», — написал один из пользователей «Твиттера».

Есть и другое мнение: кастинг на роль папы Уильямса — хорошая идея, ведь в итоге знаменитый чернокожий актер будет играть знаменитого чернокожего деятеля спорта. В чем проблема?

«Как будто Брэда Питта предлагают снять в роли Ричарда Уильмса в гриме blackface. Уилл Смит знаменитый чернокожий актер, исполняющий роль знаменитого чернокожего деятеля спорта. Почему «колоризм» вообще обсуждается в данном случае?» — недоумевает пользовательница «Твиттера» Малика.

(Blackface — типичный для Голливуда 20-40-х годов грим для белых актеров, карикатурно изображавший чернокожих с помощью гуталина и преувеличенно большого красного рта. Сейчас он считается оскорбительным проявлением расизма — прим.ред)

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