Создатели мультсериала «Симпсоны» решили изъять из обращения серию 1991 года «Совершенно безумный папа», в которой Майкл Джексон озвучивал одного из персонажей.

Решение было принято после выхода фильма HBO «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин рассказали, что в детстве пережили сексуальные домогательства со стороны певца.

Серию не будут показывать по телевидению и удалят со стриминговых сервисов. Ее также исключат из будущих релизов сериала на DVD и Blu-Ray.

«Я против сжигания книг, но это наша книга, и мы имеем право убрать из нее главы», — сказал продюсер сериала Джим Брукс.

Minval.az