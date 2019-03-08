Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля и его правительство ушли в отставку. Об этом 8 марта сообщается в твиттере кабинета министров.

Президент страны Саули Ниинистё уже принял прошение Сипили об отставке, передает национальная телерадиослужба YLE.

Причиной отставки кабинета стала неспособность министров согласовать реформу системы социального обеспечения и здравоохранения. Правительство также неудачно пыталось реформировать схему управления регионами.

Через месяц в Финляндии пройдут парламентские выборы, которые намечены на 14 апреля.

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