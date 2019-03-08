В США суд приговорил к трем годам и 11 месяцам тюрьмы бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который признан виновным в уходе от налогов и мошенничестве в банковской сфере, пишет «Медуза».

Суд назначил куда более мягкое наказание, чем рекомендованныйпрокурорами и обычный для таких обвинений срок от 19 до 24 лет, который, как пишут американские СМИ, мог стать для 70-летнего Манафорта пожизненным.

Ожидается, что 13 марта Манафорту будет вынесен приговор по обвинениям в сговоре и попытке повлиять на свидетелей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело против Манафорта появилось в ходе расследования о вмешательстве России в выборы президента США, однако прямо не связано с ним. Обвинения в адрес Манафорта касаются его работы на бывшие власти Украины — в частности, речь идет о незаконной лоббистской деятельности и попытке скрыть полученные от политического консультирования доходы.

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