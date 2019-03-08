Пашинян не представляет себе реальный расклад сил, и для Армении это может иметь катастрофические последствия

8 марта, международный женский день, отмечается во многих странах мира. Это «горячий сезон» в торговле цветами и парфюмерией, время скидок на многие товары, от изысканных ювелирных изделий до бытовой техники, советов, как выбрать подарок, чтобы наверняка обрадовать свою любимую и, конечно же, анекдотов «в тему».

Только вот, похоже, подарка на 8 марта ждут не только милые дамы, но и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Отвечая на вопросы депутатов в парламенте Армении, Никол Воваевич напомнил: он, дескать, ранее заявлял, что решение карабахского конфликта должно быть «приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана». А потом капризным тоном изрек: «Это заявление не было легким, и было сделано для создания нормальной переговорной атмосферы. Армения сделала первый шаг, надеясь на такое же заявление с азербайджанской стороны. К сожалению, подобного заявления не последовало. Напротив, в Азербайджане заявляют о возможности и готовности решить конфликт путем применения силы, заявления эти показывают, что власти Азербайджана не думают о возможности и варианте решения, который может быть приемлем также для народов Армении и Нагорного Карабаха». А затем подвел итог: «Мы остаемся адекватными существующей ситуации. Это наша позиция».

Только вот адекватности Николу Воваевичу как раз и не хватает. Премьер-министр Армении, похоже, на минуточку забыл: его страна совершила агрессию против Азербайджана, продолжает оккупацию азербайджанских земель, а международное право, принцип территориальной целостности и признанные границы никто не отменял. И, как бы это поделикатнее, вне зависимости от степени завышенности «национальной самооценки» у Никола Воваевича, весь мир, а тем более Азербайджан, не собирается забыть обо всем, включая международное право и собственные интересы, и изобретать такой вариант урегулирования, который в первую очередь будет приятен армянской стороне. Тем более сегодня, когда в регионе и в мире изменился и политический, и военный расклад.

Можно, конечно, попытаться объяснить причины пашиняновских заблуждений и напомнить, что в начале девяностых Армении, от имени которой боевые действия вела Россия, удалось оккупировать 20% азербайджанской территории. Россия тогда обладала в регионе этакой монополией на влияние, а мировому сообществу было попросту не до Карабаха: не стреляют — и баста. Пусть договариваются сами. В результате в Армении были уверены, что вот еще немного — и результаты силовых захватов чужой территории будут закреплены на бумаге.

Только вот теперь ситуация уже принципиально иная. Для начала, в Азербайджане, вопреки ожиданиям, не дрогнули и не стали подписывать мир «любой ценой», реализовали свою нефтяную стратегию и многократно нарастили военную мощь. В результате у Армении нет ее главного козыря первой половины девяностых — «взятого взаймы» силового перевеса. Плюс ко всему и у союзника и покровителя — России — более нет «монополии на влияние» в регионе. В «южнокавказские» процессы активно интегрируются США и страны ЕС, и не на стороне Армении.

И самое главное, Еревану надо бы понять и другое. Да, в Баку уже «взяли паузу» осенью 2018 года и предоставили господину Пашиняну возможность заняться решением внутриполитических вопросов, только вот больше подарков не будет — ни на 8 марта, ни на пасху, ни на день физкультурника. В администрации президента Азербайджана посоветовали Пашиняну прекратить уличный популизм и заняться переговорами. Выразив поддержку последним заявлениям официальных лиц Евросоюза, в Баку призвали мировое сообщество «направить Армении политико-дипломатические месседжи. Армянская сторона, наконец, должна понять, что период эйфории завершился. Хватит уличного популизма, пора предпринять серьезные шаги».

Более того, добавим от себя: если нынешний шанс на мирное урегулирование конфликта будет упущен, реальностью станут не более приятные ереванским ушам условия, а новая война. Опыт апрельских боев 2016 года и Гызылгая-Гюннютской операции должен был бы подсказать Пашиняну, чем эта война закончится для его страны. Особенно если выяснится, что у России, на которую возлагаются все надежды, спасение Армении далеко не на первом месте — есть еще Венесуэла, Сирия, восток Украины…И есть печальный опыт первой мировой войны, когда армянские дельцы тоже сделали ставку на иностранное заступничество, но в решающий момент его не получили. Что же до уверенности Пашиняна, что земная ось проходит через дом 26 на улице Баграмяна, то…человеку, согласно известной еще с античных времен мудрости, свойственно ошибаться. Авторство этого изречения приписывают и Сенеке, и Цицерону. Но в своем «цицероновском» варианте эти слова имеют продолжение: «Человеку свойственно ошибаться, а глупцу — настаивать на своей ошибке». Не беремся утверждать, входила ли эта цитата Цицерона в учебную программу факультета журналистики Ереванского университета, где постигал азы профессии нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. Только вот, похоже, Николу Воваевичу не объяснили такую тонкость: у каждой ошибки есть своя цена. И если, редактируя «Айкакан жаманак», он даже после откровенного ляпсуса в худшем случае мог ограничиться чем-то вроде «Просим извинения у читателей за допущенную неточность», то на посту главы правительства цена ошибок и заблуждений уже другая. Особенно в воюющей стране. И результаты попыток Пашиняна выторговать себе «подарок на 8 марта» могут оказаться для его страны по-настоящему катастрофическими.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az