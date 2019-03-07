Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания не будет хранить конфиденциальные данные пользователей в тех странах, где, с его точки зрения, не соблюдаются права человека, передает Znak.

«С целью защиты данных от получения к ним ненадлежащего доступа мы не будем хранить важную информацию в тех странах, у которых плохая репутация в области соблюдения прав человека, в частности речь идет о праве на личную жизнь и свободу волеизъявления», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

При этом Цукерберг отметил, что «предоставлять услуги в стране [где нарушаются права человека] и хранить в ней данные людей» — это совершенно разные вещи. Однако список стран, где Facebook не будет хранить конфиденциальные данные, в посте Цукерберга не указаны.

Цукерберг отметил, что соблюдение новых принципов конфиденциальности его компании может привести к тому, что «сервисы будут заблокированы в некоторых странах». «Мы готовы к такому компромиссу», — добавил глава Facebook.

Напомним, Цукерберг в апреле 2018 года выступал в Конгрессе США, где был вынужден заверить американских законодателей в том, что в его социальной сети будут бережнее обращаться с личной информацией пользователей.

Minval.az