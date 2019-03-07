Депутат Государственной Думы РФ, глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев считает, что Константин Затулин своими действиями пытается рассорить Москву с Баку.

«Хотелось бы задать господину Затулину встречные вопросы в связи с весьма странными событиями. Я имею в виду прошедшее при непосредственном участии господина Затулина второе заседание «Лазаревского клуба» в Москве, куда приехало некое лицо из сепаратистского образования на оккупированной территории Азербайджана, представленное членам клуба как «министр экономики и производственной инфраструктуры», — отмечается в заявлении Д.Савельева, прокомментировавшего высказывания К.Затулина по поводу участия российских парламентариев в мероприятиях в Баку, посвященных памяти жертв Ходжалы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава межпарламентской группы дружбы усомнился в том, что подобные действия соответствуют посреднической функции России в Нагорно-Карабахском конфликте.

«Как соотнести их с неоднократными заявлениями нашего государства о признании им территориальной целостности Азербайджана? И не являются ли подобные действия попыткой вбить клин в отношения между Россией и Азербайджаном, под прикрытием лозунгов о российско-армянском сотрудничестве?» — подчеркнул Д.Савельев.

Говоря об очередной дате Ходжалинского геноцида, Д.Савельев отметил, что в составе российской делегации он принял участие в ежегодной конференции «Построение общего будущего, поиск общего прошлого и развитие общего настоящего», посвященной укреплению российско-азербайджанского сотрудничества.

«Состоялось Всенародное шествие в память о 27-ой годовщине Ходжалинского геноцида. Это – официальное государственное мероприятие, и я горжусь, что в траурной процессии я шел в одних рядах с президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, который прилагает максимум усилий для расширения и укрепления братских отношений между нашими странами», — отметил парламентарий.

По его словам, российская делегация возложила цветы к памятнику «Крик матери», символизирующему трагедию в Ходжалы. «Участники шествия несли транспаранты с надписями «Не забывайте Ходжалы!» и «Справедливость к Ходжалы!». Вот эти лозунги господин Затулин считает антиармянскими?» — задался вопросом Д.Савельев.

«Я и мои коллеги считаем Ходжалинскую трагедию чудовищным злодеянием, ведь с каждым погибшим в Ходжалы ребенком была уничтожена частичка будущего Азербайджана. На мой взгляд, как и на взгляд многих экспертов, в Ходжалинской резне имеются все признаки геноцида, о чем я говорил неоднократно как в СМИ, так и в стенах Государственной Думы РФ», — подчеркнул он.

Minval.az