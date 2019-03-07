Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении закон о фейковых новостях. За документ проголосовали 322 депутата, 78 выступили против. Трансляция идет на сайте Думы.

После обнаружения фейковых новостей в интернете Роскомнадзор будет сразу блокировать сайты, распространяющие их. Онлайн-изданиям будет предоставлена возможность «незамедлительно» удалить такие новости. Новостные агрегаторы из-под действия закона выведены, традиционных СМИ запрет также не коснется.

За распространение фейков также будет предусмотрено административное наказание.

Minval.az