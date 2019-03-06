Лондон возглавил список значимых для мультимиллионеров городов, потеснив Нью-Йорк, который доминировал в рейтинге 2018 года.

В пятёрку лидеров вошли также Гонконг, Сингапур и Лос-Анджелес.

Лондон стал единственным представителем Европы в первой десятке наиболее интересных и перспективных для состоятельных лиц городов, несмотря на опасения в связи с Brexit. Сейчас там проживает 4944 сверхбогатых человека, чьё личное состояние превышает $30 млн.

Согласно данным консалтинговой компании Knight Frank, в двадцатке самых привлекательных для сверхбогатых людей сейчас представлено только шесть европейских городов. Равное количество мест в рейтинге у Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки — по 7 городов, передает портал news.ru.

Minval.az