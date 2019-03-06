Всемирный фонд дикой природы (WWF) финансирует специальные военные формирования в странах Африки и Азии для борьбы с браконьерами.

Об этом сообщается в расследовании BuzzFeed.

Журналисты выяснили, что бойцы формирований, финансируемых WWF, избивают, расстреливают и насилуют местных жителей, которых подозревают в браконьерстве. Издание год изучало работу фонда в Непале, Индии, Камеруне и Центральноафриканской Республике. Более 100 интервью и тысячи страниц секретных документов, как утверждают журналисты, доказывают причастность WWF.

Так, согласно сообщениям и документам, полученным BuzzFeed, местных жителей били ремнями, нападали на них с мачете, избивали до потери сознания бамбуковыми палками, подвергали сексуальным нападениям, расстреливали и убивали при поддержке WWF.

Сотрудники благотворительной организации в Азии и Африке якобы организовывали вооруженные миссии против браконьеров и подписали предложение директора одного из парков об убийстве правонарушителей.

Также, согласно информации журналистов, WWF платил военизированным силам зарплату, оплачивал обучение и экипировку, включая ножи, бинокли ночного видения, снаряжение и дубинки, а также финансировал набеги на местные деревни.

«Благотворительная организация действовала как глобальная шпионская сеть, организовывая, финансируя и создавая опасные и скрытные сети информаторов, мотивированных «страхом» и «местью», — заявило издание.

Как сообщается, WWF уже начал «независимую проверку» фактов, обнаруженных BuzzFeed, под руководством специалистов по правам человека.

«Мы считаем своей неотложной обязанностью разобраться в обвинениях, выдвинутых BuzzFeed. И хотя многие из утверждений не соответствуют нашему пониманию событий, мы заказали независимую проверку поднятых вопросов», — говорится в заявлении благотворительной организации.

BuzzFeed отмечает, что другие организации по охране природы за последнее десятилетие также стали участвовать в борьбе с браконьерством, вербуя ветеранов войн в Афганистане и Ираке, а бывшие сотрудники спецназа продвигают свои услуги на конференциях по охране дикой природы. Однако WWF, по мнению издания, выделяется как «крупнейший глобальный игрок».

Minval.az