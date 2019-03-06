Противоречивые официальные заявления армянской стороны неприемлемы, и препятствуют переговорному процессу.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в среду делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, сообщает пресс-служба главы государства.

И.Алиев выразил удовлетворение заявлениями ряда Еврокомиссаров о необходимости решения конфликта в рамках международных норм, недопустимости сохранения статус-кво и изменения формата переговоров.

И. Алиев повторил, что решение конфликта на основе известных резолюций Совбеза ООН, международных принципов с учетом территориальной целостности Азербайджана. По его словам, формат переговоров не может быть изменен.

Minval.az