Известный армянский певец, композитор Рубен Ахвердян в интервью телеведущему Гамлету Гушяну на 3-м телеканале заявил, что «карабахские армяне – это азербайджанцы, потому что выросли в азербайджанской атмосфере».

Как сообщает «Минвал» со ссылкой на ереванские СМИ, Ахвердян, в частности, призвал освободить Армению от «намазов, мугамов, турецкой музыки», привнесенных карабахскими армянами (армяне часто выдают азербайджанские песни за свои – прим. ред.).

По словам Ахвердяна, экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян также выросли в азербайджанской атмосфере, «и требуется 50 лет, чтобы это влияние на карабахский народ было нейтрализовано».

Интервью вызвало большой ажиотаж в армянских СМИ и соцсетях. Армянские пользователи сети, депутаты, политологи обвиняют Ахвердяна в предательстве, отмечая, что композитор «в своих заявлениях перешел грань дозволенного».

Minval.az