Президент Ильхам Алиев позвонил народному артисту Расиму Балаеву.

Как сообщил Olke.az Расим Балаев, Ильхам Алиев позвонил ему сегодня и отметил, что тот факт, что его не пригласили на встречу деятелей культуры и искусства с президентом и первой леди Мехрибан Алиевой, не является показателем отношения к нему, а это вина составителей списка.

«Я выразил свою благодарность. Президент отметил, что в этом году на киносферу выделено 5 млн манатов, и со следующего года выделение средств на кино будет заложено в бюджет. Он спросил, какие бы у меня были предложения, если бы я принял участие в этой встрече. Я ответил, что мои предложения совпадают с мнением Мехрибан Зяки».

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