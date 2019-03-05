Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым последние заявления руководства Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Последние заявления руководства Армении не нацелены на мир. Например, последнее заявление главы СНБ. Я по данному вопросу сегодня говорил по телефону с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ», — сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции во вторник. Его слова приводит «Интерфакс».

Глава МИД попросил действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака в ходе визита на следующей неделе в Ереван задать армянскому руководству вопрос: «Мы будем готовить наши народы к миру или к другому направлению?».

«Минская группа ОБСЕ является единственным форматом для переговоров, признанным всеми сторонами конфликта. Любое изменение этого формата должно быть согласовано с противоположной стороной», — заявил, в свою очередь, М.Лайчак.

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