Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министров иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает «Минвал» со ссылкой на сайт главы государства.

«Азербайджан является самой заинтересованной стороной в скорейшем решении армяно-азербайджанского конфликта», — подчеркнул И.Алиев.

По словам И.Алиева, несмотря на наблюдаемую в переговорном процессе динамику, отраженную в состоявшихся в последнее время четырех встречах глав МИД двух стран, а также трех встречах президента Азербайджана и премьера Армении, Ереван не демонстрирует серьезного желания проводить субстантивные переговоры и всячески старается препятствовать карабахскому урегулированию.

«Очень важно, чтобы международное сообщество оказало серьезное давление на Ереван, чтобы был достигнут прогресс в переговорном процессе и обеспечен вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана», — подчеркнул И.Алиев.

Minval.az