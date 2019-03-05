В плане урегулирования карабахского конфликта для Азербайджана, безусловно, речь идет о возвращении территорий вокруг Нагорного Карабаха и в целом автономии и территориальной целостности. В Армении же все воспринимается иначе. Речь идет о самоопределении и выражении свободной воли людей, что необходимо для продвижения процесса. Об этом заявил в интервью Армянской службе Голоса Америки бывший американский сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик.

По его словам, эти два элемента должны быть частью обсуждения. «И не только это. Необходимо обсудить и вопросы миротворческих сил, возвращения беженцев и внутренних переселенцев. Необходимо обсудить вопрос инфраструктур. Вы не можете просто выбрать один элемент и сказать, что именно это является урегулированием. Все необходимо согласовать. И если оставить в стороне небольшие шаги, направленные на создание атмосферы взаимного доверия, то обоим лидерам необходимо озвучить эти проблемы и согласовать полный пакет, который включает все вопросы.

Есть более важная цель — окончательное урегулирование конфликта. Все выиграют от этого. Мы не говорим о неприемлемых компромиссах. Два лидера должны быть смелыми и принимать решения, которые приведут к миру, потому что этот мир, хотя и трудный, имеет решающее значение для региона. Для Армении этот мир может принести новую эру реального процветания. Это смелые шаги, которые должны сделать лидеры. Надо сказать, что схема урегулирования на месте — они не являются государственной тайной. Контур спора обсуждался много лет, но необходимо сделать смелый шаг вперед с каждой стороны», — заявил Уорлик.

Minval.az